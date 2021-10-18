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  واقعة غريبة.. طفلة مصرية تبتلع طلقة خرطوش والسلطات تحقق

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صور من الأشعة الخاصة بالطفلة

واقعة غريبة.. طفلة مصرية تبتلع طلقة خرطوش والسلطات تحقق

تمكن الفريق الطبي من استخراج الجسم الغريب من داخل الشعبة الهوائية اليمنى للطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات

القاهرة - العربية.نت

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في واقعة غريبة تحقق فيها السلطات المصرية، ابتلعت طفلة من مدينة ملوي محافظة المنيا جنوب البلاد، طلقة خرطوش استقرت داخل الشعب الهوائية.

وتمكن الفريق الطبي بمستشفى ملوي التخصصي، من استخراج جسم غريب من داخل الشعبة الهوائية اليمنى لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث دخلت المستشفى تعاني من ضيق حاد في التنفس وآلام في الصدر.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحكيم، مدير المستشفى أنه عمل الفحوصات اللازمة بعد التأكد من مكان وجود الجسم الغريب، كما تم عمل منظار شعب هوائية، مضيفاً أن الفريق الطبي نجح في استخراجه وتبين أنه طلقة خرطوش. وتحقق السلطات المصرية في الواقعة لمعرفة سبب وصول الطلقة للطفلة.

صورة من طلقة الخرطوش
صورة من طلقة الخرطوش

وكانت مدينة أسوان أقصى جنوب مصر قد شهدت قبل أيام واقعة غريبة أيضا، حيث نجح فريق طبي في استخراج هاتف محمول من معدة مصري كان قد ابتلعه قبل 6 شهور. واستقبل مستشفى أسوان الجامعي، مساء الجمعة، مواطنا يشكو من آلام شديدة في البطن، وبفحصه تبين أنه يعاني من التهابات وتقلصات شديدة في المعدة والأمعاء.

وذكرت إدارة المستشفى أنه تم عمل إشاعات وفحوصات طبية وتأكد لدى الأطباء أن حالته تستلزم إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج جسم غريب في بطنه يسبب له تلك الآلام. وأضافت أن الأطباء نجحوا في استخراج الجسم الغريب من معدة المريض، وكانت مفاجأة لهم عندما اكتشفوا أنه هاتف محمول.

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وذكرت إدارة المستشفى أن الهاتف موجود في معدة المريض طيلة 6 شهور سابقة، وهو ما أدى إلى حجب الطعام عنها ومعاناته من الآلام والتقلصات.

وقالت إن حالة المريض مستقرة حاليا ويتم تقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة له.

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