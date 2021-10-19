اليونان: رؤيتنا متطابقة مع مصر وقبرص بإدانة انتهاكات تركيا

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن رؤية بلاده متطابقة مع مصر وقبرص في إدانة انتهاكات تركيا، مشددا على أن أنقرة تهدد السلم الإقليمي بسلوكها في شرق المتوسط.

كما أشار إلى أن تطورات الوضع في ليبيا تؤثر على المنطقة، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. واعتبر أن الانتخابات تساهم في عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

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خروج المرتزقة من ليبيا

من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقال إن بلاده تسعى لتنفيذ مشروع خط نقل الغاز بين مصر واليونان،

وكان السيسي قد أجرى صباح اليوم مباحثات مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أكد الزعيمان على أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "افروديت" القبرصي بمحطات الإسالة المصرية.

كما أجرى محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني في اجتماع سبق عقد القمة الثلاثية.

إلى هذا، أفادت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيسي بحث مع الرئيس القبرصي مستجدات الأزمة الليبية وملف سد النهضة والقضية القبرصية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

تطورات شرق المتوسط

فيما قالت وكالة الأنباء اليونانية، إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس المصري بحثا التطورات في منطقة شرق المتوسط ​​والمنطقة الأوسع، وكذلك زيادة تعميق التعاون بين اليونان ومصر، وخاصة في مجالات الطاقة والدفاع، خلال الاجتماع بينهما اليوم. وأضافت الوكالة أن المباحثات جرت خلال اجتماع عقد قبل القمة الثلاثية.

ونسبت الوكالة لمصادر حكومية قولها إن الزعيمين أكدا "المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية"، بينما تم التركيز على قطاعي الطاقة والدفاع.

وشدد الجانبان على أن التطورات في المنطقة الأوسع تتطلب تطوير العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

"تحركات تركيا الاستفزازية الأخيرة"

إلى ذلك، أطلع ميتسوتاكيس الرئيس المصري على "تحركات تركيا الاستفزازية الأخيرة"، مؤكدا دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة الأوسع.

وجدد استعداده للحوار والتقارب بشرط احترام القانون الدولي وسيادة اليونان وحقوقها السيادية مع الامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

كما ناقشا آخر المستجدات في ملف قبرص ولبنان، فضلا عن التطورات في ليبيا وآفاق البلاد بعد الانتخابات.