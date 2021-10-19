زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز

شعر سكان في العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى بهزة أرضية، صباح اليوم، الثلاثاء.

وأفاد مراسل العربية بأن الهزة مصدرها البحر المتوسط، وقد شعر بها سكان مصر ولبنان وإسرائيل.

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فيما أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن الهزة الأرضية وقعت الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي.

كما أضاف بأن موقعها شرق البحر المتوسط، وقد بلغت قوتها 6.4 على مقياس رختر.

من شعر بالزلزال

كذلك، لفت إلى أن سكان القاهرة والإسكندرية والمدن الساحلية، شعروا بالزلزال، نافياً وقوع أي خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

بالتزامن، علق العديد من المصريين على الأمر عبر مواقع التواصل، متسائلين من شعر بالزلزال. كما أكد بعضهم أن أهالي الجيزة شعروا به أيضا.

في حين أكد سكان من مدينتي الإسكندرية، المطلة على البحر المتوسط، وأسيوط في صعيد مصر أنهم شعروا بمنازلهم تهتز جراء الزلزال!.

يذكر أن الأسبوع الماضي أيضا شعر سكان العاصمة المصرية، وعدد من محافظات البلاد بهزة أرضية، جراء زلزال بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر.

وتعتبر مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية السبعة المعروفة على مستوى العالم، لكن بحكم قربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر تتأثر أحيانا ببعض الزلازل متوسطة القوة.