شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار

تمكّنت السلطات المصرية من استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة خلال التنقيب عن الآثار بمحافظة بني سويف جنوب البلاد.

ونجحت قوات الانقاذ في استخراج جثة فلاح من باطن حفرة بعمق 10 أمتار، انهالت عليه أثناء محاولته التنقيب عن الآثار مع آخرين، بقرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا ببني سويف .

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وتلقى مدير أمن المحافظة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من "م ع.م."، مقيم في قرية كفر بني على مركز سمسطا، بوفاة شقيقه (52 عاما) إثر انهيار حفرة عميقة عليه أثناء محاولته استكشاف وجود آثار.

وانتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا لموقع البلاغ، حيث تقع الحفرة داخل حظيرة لتربية الماشية في منزل يمتلكه مواطن آخر، ويبلغ عمقها 10 أمتار.

وتبين أن القتيل نزل إلى قاع الحفرة بحثا عن مقبرة أثرية، وانهالت عليه الأتربة ليلفظ أنفاسه.

من جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بإستدعاء متخصصين في الحفر لاستخراج الجثة دون إحداث أضرار بالمنازل المجاورة، وإخطار الإدارة الهندسية لتحديد إمكانية الحفر والتعامل مع الموقع بطريقة فنية ملائمة.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة فور استخراجها إلى مستشفى إهناسيا، فيما صرحت النيابة بدفنها وتولت التحقيق .