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شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات

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محمد رمضان
محمد رمضان

شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات

القاهرة- ريم الششتاوي

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مازالت قضية الفنان المصري محمد رمضان المتعلقة بشطبه من نقابة الفنانين، بيد القضاء المصري للبت فيها.

فقد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النطق بالحكم إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وأجلت المحكمة الحكم بالدعوى المقدمة من المحامي طارق محمود، والتي تطالب بإلزام الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشطب محمد رمضان من جداول النقابة، بالإضافة إلى منعه من مزاولة المهنة.

"أعمال عنف وبلطجة"

وقال محمود في الدعوى المقامة منه ضد كل من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان، إن "النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب".

وأضاف أن "بعض هؤلاء الشباب يقلدون الممثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له".

سيارة رمضان
سيارة رمضان

إلى ذلك، طالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

يذكر أن لغطاً واسعاً كان أثير حول رمضان الأسبوع الماضي، عندما انتشر فيديو له وهو يرقص مع مضيفة طيران.

ونجح رمضان في خطف الأضواء مجدداً، منذ اللحظة الأولى لظهوره في مهرجان الجونة، بعدما حضر بسيارته التي كتب عليها جملته الشهيرة "Number 1".

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