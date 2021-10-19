بعد فيديو مؤثر.. إعادة طفلتين مصريتين فقدتهما والدتهما بقطار

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل، تضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله طفلتاها ونال تفاعلاً كبيراً وتعاطفا معها من مئات آلاف المتابعين.

إلى ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إعادة الطفلتين سالمتين لوالدتهما، وقالت وزارة الداخلية إن المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله نجلتاها.

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وذكرت أنه بالفحص تبين أن الواقعة حدثت قبل أسبوع، وحال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى المحطات بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، حيث تواجدت إحدى المواطنات مقيمة بالغربية بالمحطة، وبصحبتها نجلتاها: الأولى 8 سنوت والثانية 10 سنوات لاستقلال القطار، مضيفة أنه عقب استقلال نجلتيها للقطار قام بالتحرك قبل تمكنها من الركوب، وحاولت اللحاق بهما إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

وأضافت عقب وصول القطار إلى المحطة التالية قامت مجموعة من الركاب بتسليم الطفلتين للخدمات الأمنية المعينة بالمحطة، وبعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين وقامت باستلام نجلتيها.