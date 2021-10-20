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حادث مروع في مصر.. مقتل 18 شخصاً بحادث سير

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حادث مصر

حادث مروع في مصر.. مقتل 18 شخصاً بحادث سير

دبي - العربية.نت

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بحادث سير دامٍ في مصر، لقي 18 شخصاً مصرعهم، إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

فيما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مروري، على الفيوم وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 18 شخصاً من ركاب سيارة ميكروباص بعدما عبرت شاحنة الطريق المقابل، وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.

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