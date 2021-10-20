.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

باب سري للهرم الأكبر.. أشهر علماء آثار مصر يكشف!

  • الخط
الأهرام مصر (أسوشييتد برس)
الأهرام مصر (أسوشييتد برس)
في مقابلة مع العربية نت

باب سري للهرم الأكبر.. أشهر علماء آثار مصر يكشف!

القاهرة - ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

انشغل الشارع المصري خلال الساعات الماضية بأخبار عن أبواب سرية للهرم الأكبر، ما أثار تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، بين مؤكد ونافٍ لمثل تلك الشائعات.

إلا أن زاهي حواس، عالم الآثار الشهير في البلاد، أوضح حقيقة وجود مثل هذه الغرف السرية في الأهرام.

عن المدينة المفقودة ولعنة الفراعنة والمومياء الحامل.. زاهي حواس يتحدث للعربية.نت مصر خاص عن المدينة المفقودة ولعنة الفراعنة والمومياء الحامل.. زاهي حواس يتحدث للعربية.نت

وقال وزير الآثار الأسبق لـ "العربية.نت" إنه أرسل روبوتات عام 2002 داخل الهرم الأكبر، بعد اكتشاف فتحات في الحجرة الثانية، والتي قادتهم إلى الفتحة الشمالية بالحجرة.

كما أوضح أن الباحثين وجدوا الفتحة على بعد 8 أمتار من بدايتها، وذلك لبراعة المصريين القدماء في المعمار، حيث قاموا باختيار هذه المسافة ليتفادوا البهو العظيم داخل الهرم، لكنه أشار إلى أن الروبوت توقف بعد ذلك، عند تلك النقطة، أمام باب من الحجر الجيري به مقبضان من النحاس.

الهرم الأكبر خوفو
الهرم الأكبر خوفو

باب غامض بمقبض نحاسي

وتابع قائلا: "بعد فتح ثقب صغير في الباب الأول الذي عثرنا عليه داخل سرداب صغير خارج الحجرة الثانية باستخدام الروبوت، عثرنا على باب ذي مقبض نحاسي، لكننا لم نتوصل إلى ما وراءه بعد.

إلى ذلك، أوضح أن علماء الآثار ما زالوا لا يدركون حتى الآن ما وراء هذا الباب، لكنه رجح أن تكون تلك الحجرة، الغرفة الأصلية للملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر.

وختم معربا عن أمله بالتوصل ذات يوم إلى معرفة ما وراءها، إلا أنه أردف قائلا "لكن في الوقت الحالي ليس هناك أي أبحاث أو دراسات تتم حول هذه الأبواب، ولا أعلم سبب عودة الحديث عنها في هذا التوقيت تحديداً".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار ارتفاع غير مسبوق.. بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار
هجوم يطال سمية الخشاب.. والسبب رقصة مع محمد رمضان هجوم يطال سمية الخشاب.. والسبب رقصة مع محمد رمضان
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
"كشفه اللايف".. أشهر وأطرف سارق في مصر بقبضة الأمن
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
قبل أن تذهب
جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات الحوثي في العبدية
جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل ميليشيات الحوثي في العبدية
اكتشف المزيد