خرج من السجن مؤخرا.. فيديو لمصري يحاول تحطيم تمثال

كشفت أجهزة الأمن المصرية بعض التفاصيل عن محاولة شخص تحطيم تمثال الكباش بميدان التحرير بقلب العاصمة القاهرة مساء الأربعاء.

وقال مصدر أمني مسؤول إن السلطات تمكنت من ضبط شخص حاول تحطيم تمثال الكباش بميدان التحرير بواسطة مطرقة، وكان يهتف قائلا الله أكبر، مضيفا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى قسم قصر النيل.

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وكشف أنه بمناقشة المتهم واستجوابه، ظهرت عليه علامات الاضطراب النفسي، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة، كما تبين أنه خرج من السجن مؤخرا، وما زالت التحقيقات جارية معه لبيان سبب قيامه بجريمته.

وتبين أن المتهم تمكن من إحداث إصابة أسفل أنف التمثال، فيما ذكرت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن إدارة الترميم بالوزارة قررت إجراء عملية ترميم شاملة لجميع تماثيل ميدان التحرير، ومسلة رمسيس الثاني التي تتوسط الميدان.

من جانبها أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب النفسي للكشف عن سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير حول حالته الصحية لاستكمال التحقيقات.