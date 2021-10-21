محكمة مصرية تأمر بضبط صهر نجل مبارك للتحقيق بتهم فساد

أمرت محكمة جنايات القاهرة، في مصر ، بسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وذلك بعد مرور 4 أشهر على محاكمته بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال "مستهلكي الغاز".

وكان النائب العام المصري قد كلف نيابة شرق القاهرة، لمباشرة التحقيق في اتهام محمد مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، بالتسبب في أزمة الغاز المنزلي "البوتاغاز"، وتحقيق أرباح طائلة من وراء تعطيش السوق المحلي، ومحاولة النيل من أموال الشعب والعبث بمقدراته الاقتصادية.

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وفِي العام 2015 تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام الأسبق والراحل المستشار هشام بركات، حمل رقم 5498 بسبب الإخلال بالشراكة الموقعة في 1 يناير 2007، بين شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وهي إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، وشركة القاهرة الكبرى لتوزيع الغاز "كايروجاس" التي يرأس مجلس إدارتها محمد مجدي راسخ.

خدمة مميزة للمواطنين والمشروعات

وذكر العقد أنه يلتزم الطرف الثاني - كايروجاس -وهي شركة صهر نجل مبارك بتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمشروعات في نطاق القاهرة الكبرى - القاهرة، الجيزة والقليوبية .

وبعد التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق أحالت النيابة محمد مجدي راسخ للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.



وتبين من التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاز" والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة بين الشركة التي يمتلكونها والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

وأوضح تقرير خبراء الكسب غير المشروع أن المتهمين امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ قدره 969,669,636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64 مليون دولار خلال الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 29 يناير 2019.

وأمس الأربعاء حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة، وأمرت بضبط وإحضار مجدي راسخ للمثول أمامها.