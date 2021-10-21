من أبرز أقواله: العلمانية روح الإسلام .. وفاة المفكر ورائد التنوير حسن حنفي 

غيب الموت اليوم الخميس، الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة وأحد رواد التنوير عن عمر ناهز 86 عاماً.

ويعتبر حنفي أحد منظّري تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الاستغراب، وأحد المفكرين المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.

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ركز طيلة حياته على قضية تجديد التراث الديني وكان له مشروعه الخاص الذي ركز فيه على تحويل القضية إلى ثقافة شعبية وسياسية.

قدم المفكر الراحل العديدُ من المؤلفات تحت مظلة مشروعه منها اليسار الإسلامي ومُقدمة في علم الاستغراب ومن العقيدة إلى الثورة ومن الفناء إلى البقاء.

حصلَ الدكتور حسن حنفي على عدةِ جوائزَ في مِصرَ وخارِجَها، مثل: جائزة الدولة التقديرية في العلومِ الاجتماعية 2009، وجائزة النيل فرعِ العلومِ الاجتماعيةِ 2015، وجائزة المفكر الحر من بولندا.

كانت له أقوال بارزة تعبر عن فكره مثل "العلمانية روح الإسلام" و"التراث ابن عصره".

و"التجديد ينشأ من الثقافة الشعبية للناس".. وفي مقابلات صحافية له أكد المفكر الراحل على أن مشروع التراث والتجديد يقاوم آفات العرب الثلاث: التقليد للقدماء والتبعية للغرب والعزلة عن الواقع.

وهاجم المفكر الراحل تجربة الإخوان في الحكم وقال للأسف كانت سيئة، لأنهم لم يتعودوا على الحكم، الذي له أصوله وقواعده، مضيفا أن الجماعة أكثر جدية في إنشاء المستشفيات، والمدارس، والنوادي و لاتعرف معنى الحكم أو أصوله ولا طبيعة الحكم الائتلافي والمشاركة مع الآخرين