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جريمة وحشية في مصر.. عذب ابنته حتى الموت لهذا السبب!

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صورة تعبيرية لتعذيب الأطفال 3
صورة تعبيرية لتعذيب الأطفال

جريمة وحشية في مصر.. عذب ابنته حتى الموت لهذا السبب!

اعترف الأب بتعذيب طفلته لسرقتها متعلقات الجيران

القاهرة - ريم الششتاوي

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شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمة وحشية، حيث عذب عامل طفلته حتى الموت، بحجة تأديبها لسرقتها متعلقات الجيران.

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً من سيدة يفيد بمقتل طفلتها 14 عاماً بمدينة أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، وبذهاب رجال الشرطة إلى موقع الحادث، عثروا على جثة طفلة بها آثار اعتداء بالضرب والكدمات.

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كما توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن العامل هو والد الطفلة، وهو من ارتكب الجريمة من خلال اعتدائه على الصغيرة حتى فارقت الحياة، ثم قام بإبلاغ طليقته والدة الطفلة بالحضور إلى المنزل، وبحضورها اكتشفت وفاة طفلتها، وهو ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة على الفور.

تسرق جيرانها

من جهتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفلة وبمواجهته بالجريمة اعترف بضربه لابنته مرات عديدة لتأديبها بسبب كثرة شكوى الجيران من سرقتها لهم، وأنه قام بتقيدها وضربها، ولكنه فوجئ بفقدانها للوعي، وبعد تأكده من وفاتها اتصل بوالدتها لتحضر.

كما أمرت النيابة العامة بحبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل ابنته في أطفيح بعد اعترافه بضرب ابنته حتى فارقت الحياة بحجة تأديبها، وتولت النيابة التحقيقات.

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