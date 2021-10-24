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هل لديك اسم مقترح للعاصمة الإدارية في مصر؟

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العاصمة الإدارية في مصر

هل لديك اسم مقترح للعاصمة الإدارية في مصر؟

دبي - العربية.نت

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نظمت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية مسابقة يشارك فيها المصريون بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للعاصمة الإدارية، وصياغة جملة دعائية وتصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة لها. وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

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إلى هذا، قالت الهيئة إن التصميم يجب أن يعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

وأكدت أن القوات المسلحة حريصة على الاستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصري في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها، ومن بينها الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكدت أنها تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات.

وقالت إن المشاركة في هذه المسابقة متاحة عبر موقع www.egbranding.eg الإلكتروني حصرا، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال المقترحات، الخميس الموافق 18 من نوفمبر القادم.

وسوف يتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال في إطار لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.

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