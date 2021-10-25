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السيسي يلغي حالة الطوارئ في كامل مصر

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عبد الفتاح السيسي (أرشيفية من فرانس برس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية من فرانس برس)

السيسي يلغي حالة الطوارئ في كامل مصر

الرئيس المصري أعلن القرار عبر صفحته في فيسبوك

دبي - العربية.نت

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لأول مرة منذ سنوات طويلة، ألغى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، حالة الطوارئ في عموم البلاد.

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وأعلن الرئيس القرار عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، كاشفاً عن سعادته بأن مصر باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى ذلك، قرر إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات في جميع أنحاء البلاد.

الشعب صانع القرار

كما اعتبر الرئيس أن الشعب المصري كان صاحب هذا القرار وصانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وفق تعبيره.

كذلك استشهد بتضحيات قوات الأمن والجيش والشرطة التي وصلت بالبلاد إلى حالة من الأمن والاستقرار.

عناصر من الجيش المصري
عناصر من الجيش المصري

يشار إلى أن السيسي كان أصدر أمراً بفرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني.

وصدّق مجلس النواب حينها، البرلمان، على القرار بأغلبية الأعضاء.

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