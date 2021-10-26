بسبب مشاجرة.. معلمة مصرية تقتحم مدرسة وتطعن طالباً بسكين

في واقعة غريبة وبسبب مشاجرة بينه وبين ابنها، اقتحمت معلمة مصرية مدرسة إعدادية وقامت بطعن طالب بسكين وذلك في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام طالباً يدعى "قدري. ر. م" (12 عاماً)، ومقيد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة "القرضا"، مصاباً بجرح بالرأس والذراع. وبسؤال أقاربه أفادوا بتعدي معلمة عليه طعنا بالسكين وفرارها.

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وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المعلمة وتدعى "ر. خ" توجهت إلى المدرسة الكائنة بقرية القرضا والتابعة لمركز كفر الشيخ، واعتدت على طالب بأحد الفصول بسكين، وفرت هاربة.

وتبين أن الطالب المجني عليه تشاجر مع نجل المعلمة التي ارتكبت جريمتها بدافع الانتقام لنجلها.

وأكد مصدر طبي بمستشفى كفر الشيخ العام لـ"العربية.نت"، أن حالة الطالب مستقرة ولا توجد أي خطورة على حياته وجرى إسعافه على الفور، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بضبط المعلمة وكشف ملابسات الواقعة.