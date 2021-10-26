.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب مشاجرة.. معلمة مصرية تقتحم مدرسة وتطعن طالباً بسكين

  • الخط
صورة تعبيرية 27
تعبيرية

بسبب مشاجرة.. معلمة مصرية تقتحم مدرسة وتطعن طالباً بسكين

مصدر طبي لـ"العربية.نت": حالة الطالب مستقرة ولا توجد أي خطورة على حياته وجرى إسعافه على الفور

القاهرة-العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في واقعة غريبة وبسبب مشاجرة بينه وبين ابنها، اقتحمت معلمة مصرية مدرسة إعدادية وقامت بطعن طالب بسكين وذلك في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام طالباً يدعى "قدري. ر. م" (12 عاماً)، ومقيد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة "القرضا"، مصاباً بجرح بالرأس والذراع. وبسؤال أقاربه أفادوا بتعدي معلمة عليه طعنا بالسكين وفرارها.

استكمال الإجراءات التنفيذية لتسريع نقل الغاز المصري إلى لبنان طاقة لبنان استكمال الإجراءات التنفيذية لتسريع نقل الغاز المصري إلى لبنان

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المعلمة وتدعى "ر. خ" توجهت إلى المدرسة الكائنة بقرية القرضا والتابعة لمركز كفر الشيخ، واعتدت على طالب بأحد الفصول بسكين، وفرت هاربة.

وتبين أن الطالب المجني عليه تشاجر مع نجل المعلمة التي ارتكبت جريمتها بدافع الانتقام لنجلها.

وأكد مصدر طبي بمستشفى كفر الشيخ العام لـ"العربية.نت"، أن حالة الطالب مستقرة ولا توجد أي خطورة على حياته وجرى إسعافه على الفور، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بضبط المعلمة وكشف ملابسات الواقعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها دراسة تكشف بيانات خطيرة حول مستقبل بيتكوين.. هؤلاء يتحكمون بها
بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي بينهم إيلون ماسك.. جدل كبير حول خطر يهدد الاقتصاد العالمي
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
العراق يلوح بمحكمة العدل الدولية ضد إيران لسرقتها مياهه
اكتشف المزيد