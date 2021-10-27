السيسي يعين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان الجيش المصري

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

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وتولى الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.

وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وقائدا للجيش الثالث الميداني.

من هو الفريق أسامة عسكر؟

الفريق "عسكر"، الذي اختاره الرئيس السيسي لتولي قيادة مكافحة الإرهاب، من مواليد محافظة الدقهلية في 1 يونيو 1958، وخريج الدفعة 70 حربية، ولديه 3 أولاد، وجميعهم مهندسون مدنيون، وحاصل على ماجستير العلوم العسكرية وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتدرج في المناصب العسكرية حيث تولى قائد لواء في المنطقة المركزية العسكرية، وبعدها قائدًا للفرقة 23 في الجيش الثالث الميداني، ترقى في إلى رتبة لواء في 1 يوليو 2009، وعقبها تولى رئيس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان الجيش الثالث الميداني، ثم قائدًا للجيش الثالث في 13 أغسطس 2012، خلفًا للفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع.

ويعرف بقربه الشديد من أهالي السويس، وله دور في عملية التصدي لمحاولات إحراق المدينة في أحداث 25 يناير 2013، وتولى السيطرة العسكرية على محافظة السويس وجنوب سيناء، وبعض أجزاء من وسط سيناء، وتلك نطاق عمليات الجيش الثالث.

وأطلق الفريق أسامة عسكر مبادرة لجمع السلاح غير المرخص من أهالي سيناء، ونجح في الحصول على مئات الأسلحة من مشايخ وعواقل سيناء، إضافة إلى حرصه الدائم على حماية المجرى الملاحي لقناة السويس وتأمينه بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني والقوات البحرية من أي اعتداءات طوال الفترة الماضية.

وأصدر الرئيس المصري قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.