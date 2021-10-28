مصر.. السجن 3 سنوات لطليق المذيعة إيمان أبو طالب

قضت محكمة جنح الدقي في مصر، بحبس المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بطليقته الإعلامية إيمان أبو طالب.

جاء في الدعوى مطالبة وكيل الإعلامية "بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه العميد محمد سمير، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قُدّرت بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه".

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وألزمت المحكمة سمير بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه كذلك بالمصروفات ودفع مقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال العميد محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل حلول عيد الفطر من العام الجاري.

انفصال مفاجئ

وانفصل سمير وأبو طالب، في مايو الماضي، في خطوة مفاجئة لكافة الأوسط السياسية والإعلامية، خاصة أن سمير كان يواصل نشر الصور برفقة زوجته في كافة المناسبات، إلى جانب نشره للعديد من التدوينات على مواقع التواصل، التي تؤكد حبه لها، منذ عقد قرانهما عام 2017.

وبعد الانفصال، عقد سمير قرانه في أغسطس الماضي على زوجته السابقة، التي تظهر معه حاليا في بعض ندواته، واللقاءات التي يحضرها، وكذلك محاضراته في مراكز التدريب والوعي.