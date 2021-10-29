مصر.. تكليف وزير التعليم العالي بمهام "الصحة"

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، قراراً بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بمهام وزيرة الصحة، هالة زايد لحين شفائها.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة القرار الذي حمل رقم 2901 لسنة 2021.

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أزمة قلبية

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية كانت كشفت عن تحسن حالة هالة زايد وخروجها من المستشفى.

كما نقلت عن مصدر طبي بمستشفى وادي النيل الذي كانت تعالج فيه أن وزيرة الصحة، تحسنت حالتها، بعد إفاقتها وتحسن مستوى ضغط الدم الذي كان مرتفعاً.

يذكر أن هالة زايد كانت تعرضت لأزمة قلبية وجرى نقلها إلى المستشفى لإجراء قسطرة علاجية الثلاثاء الماضي.