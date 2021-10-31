بالصور.. نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة في مصر

نجحت أول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة بمستشفى عين شمس التخصصي، الأحد، تحت إشراف مجموعة كبيرة من الأساتذة والأخصائيين.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية والمنظومة الصحية بمصر لتعزيز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يُتاح للجراح رؤية موقع الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى. كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى.



















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وأضاف المتيني أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية يتماشى مع الطفرة التي شهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس لم تشرع في إجراء الجراحة الروبوتية على المرضى إلا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل والتأكد من دقة كافة الخطوات التي تمر بها الجراحة.