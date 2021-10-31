والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها

كشف الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، تفاصيل جديدة حول سبب توتر علاقتهما وقيامه بمعاتبتها ونشر صور لزواجها الأول عبر صفحته على مواقع التواصل.

وقال في مقابلة مصورة مع " العربية.نت" إنه شعر بغصة في قلبه بعد ما سمع تصريحات ابنته في أحد البرامج تتنكر له فيها، وتنفي علاقتها به منذ أن كان عمرها عامين، وأنها تربت مع والدتها وجدتها لوالدتها، مؤكداً أنه قام بتربية أبنائه الثلاثة وياسمين أصغرهم في منزله بالإسكندرية عقب انفصاله عن والدتهم، وكان لهم بمثابة الأب والأم، مؤكداً أنه دلل ياسمين باعتبارها آخر العنقود، وظل داعماً ومسانداً لها حتى تخرجت من الجامعة رغم عدم رغبتها في تلقي العلم والمذاكرة وحتى زواجها الأول.

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وأضاف أنه كأب كان سعيداً عندما تقدم لخطبتها منه زوجها الأول، والذي كان يغار من كثرة سؤاله على ابنته حتى إنه -أي الزوج- كان يمازحها ويقول لها عند تلقيها أي اتصال هاتفي: "والدك لا يترك دقيقة دون الاتصال بك".

جحود ونكران

وأضاف: أنه اشترى سيارة حديثة لياسمين كهدية، بعدما كبرت، واحتفل بخطوبتها من زوجها الأول في منزله بالإسكندرية، وما زال يحتفظ بصور خطوبتها وزواجها في منزله كذكريات له مع أولاده ومعها، مشيراً إلى أنه فوجئ بطلاق ياسمين من زوجها بدون علمه عقب وصولها للشهرة، ثم زواجها مرة أخرى بدون علمه أيضاً، وهو ما أغضبه، واصفاً ما تفعله بالجحود والنكران.



ياسمين صبري (يسار) مع والدها وأختها وأخيها والد ياسمين صبري يتحدث للعربية.نت

وقال إنه غضب أيضا لتنكر ياسمين لشقيقها بلال وعدم حضورها حفل زفافه مؤكدا أنه ترك مفتاح منزله في الإسكندرية لابنته ياسمين لعلمه ويقينه أنها ستعود إليه يوماً.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قالت، خلال لقاء في أحد البرامج مؤخراً، إن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها، منذ أن كانت بعمر عامين وحتى أصبحت بعمر الـ18 عاما.

وحول علاقتها بوالدها، قالت ياسمين إنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين، وبأنها لم تر غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم.