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بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة

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الغردقة 6
مدينة الغردقة

بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة

منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه، وتلافي كافة الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن

القاهرة-أشرف عبد الحميد

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بعد إصابة عدد من السياح الروس بتسمم عقب تناولهم وجبات به، قررت السلطات المصرية إغلاق فندق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. وأصدرت وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ما أثر على سلامة النزلاء به والإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.

سحب ترخيص الفندق

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنه تم أيضاً وقف مدير الفندق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى منع استقبال الفندق للزائرين لحين توفيق أوضاعه، وتلافي كافة الملاحظات الصحية للفندق والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الموضوعة في هذا الشأن.

وذكرت الوزارة أن هذا يأتي في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

تسمم جماعي

ووفق معلومات حصلت عليها "العربية.نت" من مصادر مصرية، فإن سياحا روسا يبلغ عددهم 21 سائحاً وإستونين آخرين بينهم أطفال، أصيبوا بتسمم جماعي بعد تناولهم وجبات الإفطار أمس السبت في أحد الفنادق السياحية.

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وقالت إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة، كما تم نقل المقيمين في الفندق إلى فندق آخر.

من جانبه، يتابع القنصل الروسي بالغردقة التفاصيل، وحالة المصابين، فيما بدأ عدد من السياح في التعافي بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.

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