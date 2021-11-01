بائع مناديل مصري يكشف لـ "العربية.نت" سر عبقريته في العمليات الحسابية

في فيديو انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل في مصر ظهر شاب عشريني يدير عمليات حسابية معقدة في ثوانٍ معدودة وبدون آلة حاسبة، ما أثار دهشة وإعجاب المتابعين.

الشاب مصطفى محمود يعمل بائعا للمناديل في أحد الميادين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعدما تخرج في المدارس الثانوية التجارية، لمساعدة أسرته في تدبير نفقات حياتها، خاصة أن والده مريض لا يقوى على العمل بعد سقوطه من الطابق الرابع خلال عمله في مجال البناء .

مادة اعلانية

عمليات حسابية كبيرة ومعقدة

وتضمن الفيديو قيام الشاب بإجراء عمليات حسابية كبيرة ومعقدة بسرعة كبيرة، وتكون نتائجها صحيحة، ويروي الشاب القصة لـ العربية.نت" ويقول"إنه اكتشف موهبته في إجراء العمليات الحسابية فى دراسته بالثانوية دون استخدام الآلة الحاسبة، وتدرج في إجراء العمليات الكبيرة والتي تتجاوز الملايين ووصلت للمليارات، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه قام بتصوير الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل ولاقى تفاعلا كبيرا".

ويقول إنه قام بتنمية هذه الموهبة عبر اليوتيوب من خلال ممارسات العصف الذهني، ويستخدم عقله في الاحتفاظ بالأرقام والعمليات الحسابية كذاكرة تخزين، وبعدها يمارس موهبته في الطرح والضرب والجمع والقسمة في ثوان معدودة، مشيرا إلى أنه يحلم بالعمل فى شركة كبيرة يمكن من خلالها تقوية موهبته أكثر وأكثر.

لا يرغب الشاب المصري في استغلال موهبته في أعمال احتيال أو نصب لكنه يحلم بالعمل في مجال يمكن من خلاله تطوير موهبته واستغلالها بشكل أفضل، وتوفير احتياجات أسرته المكونة من 3 فتيات إضافة لوالده ووالدته.