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حكم قضائي بتغريم  مصرية  50 ألف جنيه لسبها زوجها على الواتساب 

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واتساب

حكم قضائي بتغريم مصرية 50 ألف جنيه لسبها زوجها على الواتساب

الزوج قدم للمحكمة رسائل كثير متضمنة قذف وتهديد وسباب متهما الزوجة باستخدام الخدمة في الإساءة له

القاهرة -العربية نت  

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في حكم يصدر لأول مرة عاقبت محكمة مصرية سيدة بالغرامة لسبها زوجها على الواتساب.

وعاقبت المحكمة الإقتصادية بقنا جنوب البلاد موظفة في إحدى المصالح الحكومية في نجع حمادي، بغرامة قدرها ٥٠ألف جنيه ما يعادل 3300 دولار ، لقيامها بسب وقذف زوجها على تطبيق التراسل " واتساب " .

وتعود الواقعة إلى عدة شهر حيث نشب خلاف بين زوجين ، قامت بعده الزوجة وتدعى "إكرام. ج"، ٣٠ عاما، بإرسال رسائل وسب وقذف لزوجها ويدعى "زياد. ع"، ٤٣ عاما، عبر واتساب، وعلى إثره قام الزوج بتقديم بلاغ ضد زوجته مرفقا به رسائل السب.

وقال إسماعيل سلاوي، محامي الزوج إن موكله قدم للمحكمة، رسائل كثير متضمنة قذف وتهديد وسباب متهما الزوجة باستخدام الخدمة في الإساءة له وإساءة استخدام مرفق الاتصالات بطريق غير الذي أعد من أجله.

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وتابع المحامي أنه وفقًا للمادة رقم 76، من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإن جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة الهاتفية حيث تنص عليها المادة 166 مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بالحبس أو الغرامة .

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