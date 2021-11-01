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مشاورات سياسية مصرية قبرصية لمواصلة تعزيز التعاون

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عُقدت اليوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية المصرية جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص.
من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
شرق المتوسط

مشاورات سياسية مصرية قبرصية لمواصلة تعزيز التعاون

تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط

العربية.نت

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عُقدت اليوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية المصرية جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص.

وترأس المشاورات مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي من الجانب المصري، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كوميلو.

من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم

ناقش المجتمعون عدداً من ملفات العلاقات الثنائية، مع التركيز على بحث سبل مواصلة التقدم المُطرد فيما يخص أوجه التعاون الفني والاقتصادي سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع كلا البلدين.

وبحث المجتمعون نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس القبرصي للقاهرة في سبتمبر 2021، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار ترفيع مستوى أعمال لجنة التعاون الثنائي للمستوى الرئاسي. ويعكس هذا الأمر مدى التقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وقبرص.

كما تمت خلال الاجتماع اليوم متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في أثينا بحضور قادة الدول الثلاث في أكتوبر الماضي.

القمة الثلاثية التي انعقدت في أثينا في اكتوبر
القمة الثلاثية التي انعقدت في أثينا في اكتوبر
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وتم خلال المباحثات تناول تطور العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بسبل توسيع التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات في البلدين في مجالات الطاقة (خاصة الربط الكهربائي) والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والتعاون الثقافي والتعليمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط بما فيها القضية القبرصية، والأزمتان الليبية والسورية والقضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في السودان ولبنان بجانب قضية سد النهضة الإثيوبي.

من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
  • من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
  • من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
2 صور
من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
من جولة المحادثات السياسية بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم
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