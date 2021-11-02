تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر

شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية حادثة بشعة، إثر قتل طالب في المرحلة الثانوية على يد زملائه بعد تنمرهم عليه والشجار معه.

في التفاصيل، تعرض الطالب إلى إصابة بجرح قطعي في الرقبة على يد ثلاثة من زملائه في المدرسة، وفق إدارة البحث الجنائي.

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وأوضحت الجهات الرسمية أن الطالب إبراهيم عطية البالغ من العمر 18 عاماً يتحدر من منطقة ميت علوان التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

من جهتها، كشفت التحريات الأمنية أن سبب الواقعة هو قيام ثلاثة من الطلاب بالتنمر على القتيل ودفعه وضربه.

طعن في الرقبة

في المقابل، حاول الضحية الدفاع عن نفسه إلا أن أحد الطلاب قام بكسر زجاجة واستخدامها لطعنه في الرقبة.

إلى ذلك، حاول الطالب الهروب منهم، لكنه سقط بعد أقل من 10 أمتار غارقاً في دمائه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن مرتكبي هذا الحادث هم زملاء القتيل بالصف الثاني الثانوي.

وتم القبض عليهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وذلك وسط حضور عشرات من أهالي القتيل وزملائه أمام مشرحة كفر الشيخ.