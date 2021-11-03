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مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن

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مصري يطلق النار على زوجته وحماته.. ويحتجز أطفاله كرهائن

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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شهدت محافظة الفيوم جنوب غربي مصر ليلة دامية مساء الثلاثاء، حيث أطلق مسجل خطر النيران على زوجته ووالدتها بسبب خلاف عائلي واحتجز أطفالة كرهائن فيما قامت قوات الأمن بتطويق ومحاصرة منزله.

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وفوجئ أهالي قرية منشأة عبد الله بمدينة الفيوم بسماع دوي إطلاق نار كثيف صادر من منزل مسجل خطر يدعى أيمن عبد المعبود، يقيم في مدخل القرية، وبالتحري تبين أن المتهم كان على خلاف مع زوجته وزارتهم حماته لحل المشكلة، لكنه قام بإطلاق النيران عليهما، ومنع خروجهما أو دخول أحد آخر، واحتجز أطفال كرهائن لمنع قوات الأمن من اقتحام منزله.

بدورها، سارعت قوات الأمن بمحاصرة المنزل وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما لم يتبين مقتل الزوجة ووالدتها بعد إطلاق النيران عليهما من عدمه بعد منع المتهم دخول أحد للمنزل، مهددا بقتل أطفاله في حالة تدخل قوات الأمن لاقتحامه والقبض عليه.

ودفعت القوات بتعزيزات إضافية لمحاصرة المنزل من كافة الاتجاهات، تمهيدا لاقتحامه والقبض على المتهم دون المساس بالأطفال.

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