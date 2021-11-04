وفاة وزير داخلية مصر الأسبق بعد صراع مع المرض

توفي مساء الأربعاء اللواء حسن الألفى وزير الداخلية المصري الأسبق عن عمر ناهز 86 سنة، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الخميس بمسجد الشرطة بالتجمع الأول بعد صلاة الظهر.

مادة اعلانية

وعين اللواء حسن الألفي وزيرا للداخلية مصر في 18 إبريل 1993 1997 ، خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى، وأقيل عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 ليتولى بعده اللواء حبيب العادلي آخر وزير للداخلية في عهد الرئيس الراحل والأسبق حسني مبارك الوزارة.

كما يعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد مبارك حيث عمل مديرا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ثم عين محافظاً لأسيوط وبعدها محافظاً لسوهاج وبعدها تولى الوزارة.

محاولة اغتيال

وتعرض الراحل لمحاولة اغتيال في العام 1993، حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد تفجير نفسه في موكب، وتم قتل عضو التنظيم، بينما أصيب اللواء الألفي وعدد من حراسه.

وتولى الراحل الوزارة خلال فترة المواجهات بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية واتبع سياسة تجفيف منابعها، ونجح في اقتلاع الإرهاب من جذوره واقتحام الأماكن التى تختبئ بها قياداته وعناصره.