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قام بعمليات خلع وحشو.. ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان بمصر

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موظف انتحل صفة طبيب أسنان
صورة مموهة لطبيب الأسنان المزيف في عيادته

قام بعمليات خلع وحشو.. ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان بمصر

كان الموظف يكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة بالعديد من أدوات الجراحة والمستلزمات الطبية المتعلقة بطب الأسنان

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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تمكنت السلطات المصرية من ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان وقام بعمليات خلع وتركيب وحشو لمرضى في مدينة المحلة بالغربية شمال البلاد.

عيادة طبيب الأسنان المزيف
عيادة طبيب الأسنان المزيف

وتمكنت مديرية الصحة بالغربية من ضبط "و. أ" الذي يقوم بانتحال صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة حيث يعمل موظفاً بإحدى مكاتب الصحة، وتبيّن أنه كان يقوم بالكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة.

وكانت قد وردت معلومات للإدارة الصحية بالمحلة عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وسط شبهات حول مقدم الخدمة الطبية هناك. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة "إدارة العلاج الحر" في مديرية الصحة.

عيادة طبيب الأسنان المزيف
عيادة طبيب الأسنان المزيف
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وقامت لجنة بمداهمة العيادة وضبط الموظف، وتبين أنه يوجد بالعيادة غرفة ملحق بها معمل أسنان وأدوات جراحة ومستلزمات طبية متعلقة بطب الأسنان.

وأقر المرضى الذين صدف تواجدهم بالعيادة بأن الموظف كان يقوم بالكشف الطبي عليهم ويتولى إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات.

وتم تحرير "محضر إثبات حالة" بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها.

عيادة طبيب الأسنان المزيف
  • عيادة طبيب الأسنان المزيف
  • طبيب الأسنان المزيف في عيادته
  • طبيب الأسنان المزيف في عيادته
3 صور
عيادة طبيب الأسنان المزيف
عيادة طبيب الأسنان المزيف
طبيب الأسنان المزيف في عيادته
طبيب الأسنان المزيف في عيادته
طبيب الأسنان المزيف في عيادته
طبيب الأسنان المزيف في عيادته
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