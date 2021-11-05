قام بعمليات خلع وحشو.. ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان بمصر

تمكنت السلطات المصرية من ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان وقام بعمليات خلع وتركيب وحشو لمرضى في مدينة المحلة بالغربية شمال البلاد.

وتمكنت مديرية الصحة بالغربية من ضبط "و. أ" الذي يقوم بانتحال صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة حيث يعمل موظفاً بإحدى مكاتب الصحة، وتبيّن أنه كان يقوم بالكشف على المرضى بعيادة أسنان مجهزة.

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وكانت قد وردت معلومات للإدارة الصحية بالمحلة عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة، وسط شبهات حول مقدم الخدمة الطبية هناك. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة "إدارة العلاج الحر" في مديرية الصحة.

وقامت لجنة بمداهمة العيادة وضبط الموظف، وتبين أنه يوجد بالعيادة غرفة ملحق بها معمل أسنان وأدوات جراحة ومستلزمات طبية متعلقة بطب الأسنان.

وأقر المرضى الذين صدف تواجدهم بالعيادة بأن الموظف كان يقوم بالكشف الطبي عليهم ويتولى إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات.

وتم تحرير "محضر إثبات حالة" بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها.