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مصر.. بلطجي قتل زوجته ودفنها في فناء منزله على عمق 4 أمتار 

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مصر اعتقال البلطجي
اعتقال البلطجي

مصر.. بلطجي قتل زوجته ودفنها في فناء منزله على عمق 4 أمتار

المتهم انتقم من زوجته وأقاربها لشكه في سلوكها

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلنت الداخلية المصرية، اكتشاف جثة زوجة بلطجي الفيوم، الذي تم القبض عليه، الخميس، بعد احتجازه لأطفاله وأقاربه كرهائن، مدفونة في فناء المنزل على عمق 4 أمتار.

وقالت الداخلية إنه استكمالا لضبط المتهم بواقعة احتجاز أقاربه كرهائن بمنزله بدائرة مركز شرطة الفيوم وقيامه بقتل والدة زوجته، فقد وردت معلومات لفريق البحث من قطاع الأمن العام وفرع البحث بمديرية أمن الفيوم أكدتها التحريات أن المتهم قام بقتل زوجته أول سبتمبر الماضي ودفن جثتها بمسكنه.

اقتحام المنزل
  • اقتحام المنزل
  • تحرير الرهائن
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اقتحام المنزل
اقتحام المنزل
تحرير الرهائن
تحرير الرهائن

وذكرت الداخلية أنه بالانتقال والفحص أمكن الاستدلال على الجثمان، حيث تبين أنه مدفون على عمق 4 أمتار بفناء منزل البلطجي.

ووفق المعلومات، فقد تبين أن المتهم انتقم من زوجته وأقاربها لشكه في سلوكها.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد نجحت في اقتحام منزل مسجل خطر في الفيوم احتجز عائلته وأطفاله كرهائن، وتمكنت من إخراجهم و تحريرهم سالمين.

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وذكر مصدر أمني مسؤول "للعربية.نت" أن قوات الأمن اقتحمت المنزل وقامت بتفجير الأبواب المحصنة به في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتمكنت من القبض على المسجل خطر أيمن عبد المعبود، وحررت الرهائن الذين اتخذهم المتهم دروعا لحمايته من قبضة الأمن.

وقال المصدر إن القوات أصابت المتهم بطلق ناري في قدمه وألقت القبض عليه.

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