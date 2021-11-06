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شكري إلى واشنطن لعقد حوار استراتيجي بين مصر وأميركا

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سامح شكري

شكري إلى واشنطن لعقد حوار استراتيجي بين مصر وأميركا

وزير الخارجية المصري سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

القاهرة -العربية نت

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يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى العاصمة الأميركية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي سيتضمن تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

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وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن الحوار سيتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من مسؤولي الإدارة الأميركية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.

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