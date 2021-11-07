.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما

  • الخط
انتحار
تعبيرية

بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد ساعات من العثور على جثتي طالبين منتحرين أحدهما يدرس الطب والآخر يدرس الهندسة في الإسكندرية، أقدمت فتاة جامعية بمحافظة أسيوط جنوب مصر على الانتحار، بعدما ألقت بنفسها في مياه الترعة الإبراهيمية.

رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الخزان أعلى الترعة الإبراهيمية التابعة لقسم ثان أسيوط بانتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها بإلقاء نفسها في الترعة وتركت حقيبة تحتوي على متعلقاتها الشخصية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في أسيوط إلى مكان البلاغ، وجار البحث عنها وانتشالها بعد الاستعانة برجال الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة ودوافع إقدام الطالبة على الانتحار.

"لم نخلق لعالم كله كذب وخداع"

وقبل ساعات، كشفت التحريات تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثتي طالبين أحدهما في كلية الطب والآخر بكلية الهندسة بالإسكندرية، مشنوقين في أحد فنادق كورنيش وسط المدينة، بأنهما أقدما على الانتحار وتركا رسالة جاء فيها "لم نخلق لعالم كله كذب وخداع"، وأكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي! سر عضلات محمد صلاح.. إليك نظامه الغذائي!
الأكثر قراءة
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره
الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
قبل أن تذهب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.. صحيفة إسرائيلية تجيب
اكتشف المزيد