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خلاف على التعرفة.. داخلية مصر تكشف حقيقة خطف فنانة

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مي حسن
مي حسن

خلاف على التعرفة.. داخلية مصر تكشف حقيقة خطف فنانة

سبب المشكلة مشادة كلامية بين الفنانة والسائق بسبب قيمة التعرفة

القاهرة-العربية.نت

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بعدما أثارت الأنباء حول تعرض الفنانة مي حسن للخطف على يد سائق سيارة أجرة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب، نفت وزارة الداخلية المصرية تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إنه لا صحة لما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن تعرض إحدى الفنانات لمحاولة خطف، موضحة أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث مشادة كلامية بين الفنانة والسائق بسبب الخلاف على قيمة التعرفة.

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إلى ذلك، كشفت السلطات أن الفنانة نزلت من السيارة لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير وطلب الأخير استكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية كاملة. وأوضحت أنه وبناءً على رغبتهما تنازل الطرفان عن بلاغهما.

"هددني بالقتل"

وكانت الفنانة مي حسن، أعلنت أنها تعرضت لمحاولة خطف على يد سائق وقالت إنها تمكنت من القفز من باب السيارة بعدما حوّل السائق خط سيره واتجه إلى شوارع ضيقة غير معروفة، زاعمة أنه هددها بالقتل.

يذكر أن مي حسن شاركت في العام 2016 في مسلسل أزمة نسب، وفي العام 2019، شاركت في مسلسل البرنسيسة مع الفنانة مي عز الدين، وانضمت إلى فريق فيلم "استدعاء ولي الأمر" بمشاركة حورية فرغلي ومحمد عز وسماح أنور وصبري فواز.

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