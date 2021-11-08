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بعد توقيفه عن الغناء.. هاني شاكر "بناقص حسن شاكوش"

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شاكوش

بعد توقيفه عن الغناء.. هاني شاكر "بناقص حسن شاكوش"

القاهرة- أحمد الريدي

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يبدو أن تبعات الأزمة التي وقعت قبل شهرين بين الثنائي حسن شاكوش ورضا البحراوي لن تكون هينة، في ظل ما تعرض له الثنائي من عقوبات قررتها نقابة الموسيقيين المصرية.

وعاد البحراوي قبل أيام إلى ممارسة الغناء مرة أخرى، بعد انتهاء عقوبة إيقافه التي امتدت إلى شهرين كاملين، فيما ابتعد شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى.

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فقد أعلن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، أن إيقاف شاكوش وسحب ترخيصه نهائي ودون رجعة، وذلك في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي".

وأضاف أنه قرر بصحبة المجلس الخاص بالنقابة سحب الترخيص بشكل نهائي، لتنتهي مسيرة شاكوش الغنائية، وذلك بسبب الخطأ الذي قام به على المسرح.

"هذا النوع من المطربين مرفوض"

كما، أوضح شاكر أن القرار جاء على خلفية تقديم شاكوش لأغنية إباحية أمام الجمهور رد بها على زميله رضا البحراوي، والتي أهان من خلالها قطاعا كبيرا داخل الوسط الفني، مشيراً إلى أن النقابة ترفض ذلك بشكل قاطع.

وأكد نقيب الموسيقيين أن النقابة لا تريد أن "تتواجد هذه النوعية الغريبة من المطربين داخل الوسط الفني، قائلاً "بناقص حسن شاكوش".

شاكوش والبحراوي
شاكوش والبحراوي

كذلك، لفت إلى أن رضا البحراوي أخطأ ولكنه تلقى العقوبة المناسبة، معتبراً أن الثنائي استسلما للعند، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر خلال اتصال هاتفي.

ويبدو أن اعتذار حسن شاكوش لم يشفع له لدى نقابة الموسيقيين، بعد أن اعترضت فئة الطبالين على ما قام به، مطالبين بشطبه لتوقف النقابة ترخيصه بشكل نهائي.

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