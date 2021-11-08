بلينكن: نتشارك مع مصر المخاوف تجاه ممارسات إيران الخبيثة

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تتشارك مع مصر المخاوف تجاه ممارسات إيران الخبيثة.

وشدد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في واشنطن، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مثمناً دور القاهرة في هذا الملف.

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كما أكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في ديسمبر المقبل.

"رفع الطوارئ بالسودان"

أما في الملف السوداني، فقد أكد بلينكن أهمية عودة المرحلة الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح، مشدداً على رفع حالة الطوارئ.

فيما رحب بإعلان مصر عن استراتيجيتها بشأن حقوق الإنسان.

فعاليات الحوار الاستراتيجي

إلى هذا، بحث شكري مع نظيره الأميركي قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان إن شكري التقى بلينكن في واشنطن قبيل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتناولا سبل دفع ملفات التعاون الثنائي، بما يتناسب مع "عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن".

سد النهضة

وأضاف أن شكري أكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المقرر الشهر القادم وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وذكر أن اللقاء ناقش تطورات القضية الفلسطينية ومساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام، ومستجدات الأوضاع في سوريا والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك، إضافة إلى التطورات الأخيرة في السودان، وآخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

فيما شدد شكري على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.