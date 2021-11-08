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شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز

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شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز

القاهرة - العربية.نت

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كشف فيديو من كاميرا مراقبة لحظة انفجار مبنى سكني في مصر بسبب إسطوانة غاز، والذي وقع أمس الأحد وأسفر عن مصرع واصابة 8 أشخاص.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الطالبية، بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنه وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز بشقة سكنية بالعقار.

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كما كشفت أن التسرب تسبب فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضي في 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضي وطابقين، كما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 5 من قاطني العقارات، مضيفة أنه تم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه كلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة والإعانات الفورية لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

كذلك، كلف محافظ الجيزة حي العمرانية ولجنة المنشآت الأيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة للعقار المتأثر بالحادث للتأكد من السلامه الإنشائية لهم حفاظاً على سلامة المواطنين.

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