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مصري يدخل محطة سكة حديد بحماره.. والداخلية تتحرك

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أشمون
محطة أشمون

مصري يدخل محطة سكة حديد بحماره.. والداخلية تتحرك

دبي - العربية.نت

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في واقعة غريبة أثارت سخرية رواد مواقع التواصل، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، من ضبط عامل دخل محطة سكك حديد أشمون في المنوفية يمتطى حمارا على رصيف المحطة لشراء شريحة هاتف محمول.

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وذكرت الوزارة في بيان أن "المتابعة الأمنية رصدت أمس الأحد تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بركوب "حمار" على رصيف المحطة، وقد بدا وكأنه يؤدي مشهدًا في فيلم كوميدي".

كما أوضحت أنه بعد التدقيق تبين أن ذلك الشخص مسن - مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية، دخل بدابته الرصيف من الناحية الغربية للمحطة من أجل شراء شريحة هاتف محمول من فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن على رصيف المحطة، مضيفة أنه ضبط من قبل الأمن الإداري بالمحطة وغرم مبلغًا ماليًّا قبل أن يطلق بعد ذلك.

يشار إلى أنه للسكك الحديدية في مصر قصص طريفة مع الحمير، منها حينما فوجئ قائد أحد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة، قبل شهر، بحمار مربوط على شريط السكة الحديد بمنطقة الرديسية بمحافظة أسوان، فاضطر لإيقاف القطار وإنقاذ حياة الحيوان والركاب ثم استكمل رحلته إلى العاصمة!

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