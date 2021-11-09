بسبب "أبو تريكة والإرهاب".. بلاغ للنائب العام ضد إدارة النادي الأهلي

تقدم المحامي الدكتور سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمسؤول عن صفحة النادي على مواقع التواصل، بسبب احتفال النادي بعيد ميلاد اللاعب السابق محمد أبو تريكة المدرج على قوائم الإرهاب.

وقال صبري في بلاغه إن مجلس إدارة النادي وصفحاته على مواقع التواصل، احتفل بعيد ميلاد محمد أبو تريكة الهارب خارج مصر، والمدرج على قوائم الإرهاب، متهما النادي بتحدي أحكام القضاء المصري والدستور والقانون ومشاعر أسر ضحايا العمليات الإرهابية. وأكد أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكما نهائياً برفض الطعن الذي قدمه أبو تريكة و1527 شخصا آخرون من قيادات وعناصر جماعة الإخوان على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت ضلوع اللاعب الهارب في تمويل الإخوان، وامتلاكه شركات تعمل باسم الجماعة قدرت أموالها بـ 23 مليون جنيه، وكان ينفق منها على اعتصام رابعة وأسر المعتقلين من الإرهابيين، وسداد رواتب شهرية لعدد من عناصر اللجان النوعية التابعة للتنظيم.

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أبو تريكة والإخوان

وقال صبري لـ "العربية.نت" إن التحقيقات والتحريات أكدت تورط أبو تريكة في تسفير العديد من العناصر الإخوانية إلى تركيا من خلال إحدى الشركات التي كانت تعمل في المجال السياحي وتنظيم الرحلات لإسطنبول.

وكانت نيابة النقض في مصر قد أوصت في مارس الماضي بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، و1527 شخصا آخرين، بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وتقدمت النيابة بمذكرة حملت رقم 5 لسنة 2018، تطالب فيها بإدراج هؤلاء على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات قرارها المنشور بالجريدة الرسمية في أبريل 2018 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وأوصت نيابة النقض بتأييد القرار.

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب كل من اللاعب محمد أبو تريكة، والداعية يوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي وقيادات مكتب الإرشاد ومرشد جماعة الإخوان ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.

وكشف مصدر أمني في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن السلطات عثرت في مقر شركة كبيرة في المهندسين على أوراق تثبت ملكية لاعب الأهلي السابق لعدة شركات سياحية كانت تقوم بتمويل عناصر الحراك المسلح وعناصر الجماعة وتمويل الاعتصام المسلح في ميدان رابعة.