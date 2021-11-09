.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رافعة اقتحمت خط سيره.. خروج عربات قطار مصري عن القضبان

  • الخط

رافعة اقتحمت خط سيره.. خروج عربات قطار مصري عن القضبان

سائق القطار لاحظ عبور رافعة من مكان غير مخصص لذلك، وأطلق صافرات التحذير أكثر من مرة

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

وقع حادث تصادم بين قطار ورافعة في محافظة مرسى مطروح شمال مصر.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، الثلاثاء، اصطدام قطار ركاب محرم بك -الضبعة برافعة بدون أرقام، في موقع غير مخصص للعبور بالكيلو 115 بين العلمين سيدي عبد الرحمن، مشيرة إلى أن ذلك حدث أثناء حركة القطار الأول.

وذكرت الهيئة أن سائق القطار لاحظ عبور رافعة من مكان غير مخصص لذلك، وأطلق صافرات التحذير أكثر من مرة، لكن سائق الرافعة لم يمتثل للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به.

إيران: رصد مسيّرات أميركية قرب منطقة مناورات الجيش وإنذارها بالمغادرة إيران إيران و رئيسي إيران: رصد مسيّرات أميركية قرب منطقة مناورات الجيش وإنذارها بالمغادرة

وكشفت الهيئة أن الحادث أدى إلى خروج الجرار وكافة العربات وإطاراتها عن القضبان، مؤكدة أنه لا توجد إصابات بين ركاب القطار. ولكن لا يزال مصير سائق الرافعة مجهولا.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مسربة أسرار مسربة أسرار "فيسبوك" تحذر: هذا ما أخشاه من "ميتافيرس"
هذه أسرع طريقة لفقدان الوزن مع الحفاظ على العضلات هذه أسرع طريقة لفقدان الوزن مع الحفاظ على العضلات
الأكثر قراءة
"أنا راجل شرقي".. محمود المهدي يعلن طلاق منة عرفة
شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار
متحور متحور "هيهي" الجديد يثير زوبعة.. الصحة العالمية توضح
شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز شاهد لحظة انفجار عمارة في مصر.. والسبب أسطوانة غاز
فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي
وفاة الفنان أحمد خليل متأثراً بإصابته بكورونا وفاة الفنان أحمد خليل متأثراً بإصابته بكورونا
قبل أن تذهب
هربا من بطش ميليشيات إيران.. لاجئون عراقيون عالقون في إحدى مدارس ليتوانيا
هربا من بطش ميليشيات إيران.. لاجئون عراقيون عالقون في إحدى مدارس ليتوانيا
اكتشف المزيد