رافعة اقتحمت خط سيره.. خروج عربات قطار مصري عن القضبان

وقع حادث تصادم بين قطار ورافعة في محافظة مرسى مطروح شمال مصر.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، الثلاثاء، اصطدام قطار ركاب محرم بك -الضبعة برافعة بدون أرقام، في موقع غير مخصص للعبور بالكيلو 115 بين العلمين سيدي عبد الرحمن، مشيرة إلى أن ذلك حدث أثناء حركة القطار الأول.

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وذكرت الهيئة أن سائق القطار لاحظ عبور رافعة من مكان غير مخصص لذلك، وأطلق صافرات التحذير أكثر من مرة، لكن سائق الرافعة لم يمتثل للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به.

وكشفت الهيئة أن الحادث أدى إلى خروج الجرار وكافة العربات وإطاراتها عن القضبان، مؤكدة أنه لا توجد إصابات بين ركاب القطار. ولكن لا يزال مصير سائق الرافعة مجهولا.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.