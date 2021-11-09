مبروك عطية يكشف حقيقة واقعة تصدرت مؤشرات بحث غوغل في مصر

كشف الدكتور مبروك عطية حقيقة ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لمقطع فيديو يوثق مشاجرة بين الداعية الدكتور مبروك عطية وأحد مريدي المساجد.

وقال الدكتور مبروك عطية، خلال بث مباشر في فيسبوك إن الواقعة كانت قبل سنوات لافتًا إلى الفيديو المثار لا يتجاوز كونه مشادة كلامية.

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وأوضح: كنت ألقي درسا دينيا في أحد المساجد، وكان يوجد شخص آخر كان يتحدث أثناء إلقاء الدرس فقلت له: «اسمع... فرد: "مش سامع" فقلت له: "تعالى هنا أمامي لكي تسمع، فرد الشخص أنا مش قادر أقوم"، فكان ردي عليه إنني قلت له آجي أشيلك أنا.

وكانت "العربية.نت" أول من نشر فيديو واقعة المسجد للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف المثيرة للجدل منذ عامين فقط والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع والتي كانت تظهر مشادة كلامية بينه وبين بعض الحضور داخل المسجد .