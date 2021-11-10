تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لفتاة أثناء تعرضها للتحرش من قبل سائق ميكروباص، حيث حرصت الفتاة على توثيق الواقعة بالصوت والصورة، وقد انتشر الفيديو بكثافة على مواقع التواصل، ما تسبب في حالة من الغضب الشعبي.

ونشرت الفتاة الفيديو الذي يرصد تحرش سائق الميكروباص الذي كانت تستقله في طريقها، وعلقت على الفيديو وقالت: "كنت راكبة.. مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وأنا ركبت، وفيه بنت جنبي، وفي نص الطريق، حاسيت بحاجة على رجلي، وأنا مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش، فتراجعت للخلف".

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وتابعت "لكن كان مصمما برضو لحد ما قررت أطلع تلفوني وأصوره على الأقل آخد حقي بشكل قانوني، فصوَّرت اللي صوَّرته وخفت أوجه التلفون عند وشه، ولما كله نزل قلت هنزل، لسه بآخذ شنطتي فلاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي ومرضيش إني أنزل، وقالي: يا تيجي معايا يا تجيبي التلفون، ففضلت أقاوم ونطيت من العربية، وأول ما نزلت صورته وصورت العربية".

ومن جهتها صرحت وزارة الداخلية المصرية بأنها قامت بفحص فيديو التحرش، بعد أن قامت الفتاة بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة، وتم القبض على المتهم المقيم بمنطقة الصف في محافظة الجيزة، وحال استقلاله السيارة، وبمواجهته بالجريمة اعترف السائق بارتكابه واقعة التحرش الجنسي بالمجني عليها.