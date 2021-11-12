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بعد تعيينها بـ 24 ساعة.. إعفاء عميدة كلية بجامعة الأزهر

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الدكتورة نجوى شتا
الدكتورة نجوى شتا

بعد تعيينها بـ 24 ساعة.. إعفاء عميدة كلية بجامعة الأزهر

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

بعد 24 ساعة فقط من تعيينها قائماً بأعمال عميدة الكلية، قررت جامعة الأزهر في مصر إعفاء الدكتورة نجوى عبد المحسن عبد الفتاح شتا، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، من منصبها.

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بدوره، قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الجمعة، تكليف الدكتورة سعيدة محمد صبح، أستاذ ورئيس قسم اللغويات وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية السابق لشؤون التعليم والطلاب، للقيام بعمل عميد الكلية.

ورغم الغموض حول سبب إعفاء عميدة الكلية إلا أن مصادر كشفت أن السبب يرجع لبعض الأفكار الخاصة بعميدة الكلية، وانتماءاتها الأيدولوجية، وانتشار بعض التدوينات المنسوبة لها على صفحات مواقع التواصل، تشير لانتمائها لجماعة الإخوان، وتأييدها لاعتصام الجماعة في رابعة والنهضة في العام 2013.

لكن رئيس الجامعة قال إن العميدة اعتذرت عن منصبها، دون مزيد من التفاصيل.

الدكتورة سعيدة صبح
الدكتورة سعيدة صبح
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