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رعب في محافظة مصرية.. اجتاحتها السيول وخرجت العقارب!

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رعب في محافظة مصرية.. اجتاحتها السيول وخرجت العقارب!

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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شهدت محافظة أسوان جنوب مصر مساء أمس الجمعة وطوال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت طقساً سيئاً، صاحبه سقوط أمطار غزيرة وسيول وتساقط ثلوج مع عواصف رعدية وبرق.

إلا أن الصدمة كانت بخروج عقارب وثعابين من جحورها، مهاجمة المواطنين وسط الأحوال الجوية السيئة، ما أسفر بحسب وكيل وزارة الصحة في أسوان إيهاب حنفي، عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 425 آخرين، بينهم أطفال. وقد أثار هذا الأمر الرعب بين المواطنين.

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رفع حالة الاستعداد القصوى

وقال حنفي إنه تم منح مصل العقرب في مستشفيات أسوان الجامعي وكوم إمبو ودراو ونصر النوبة وإدفو وأبو سمبل إلى المصابين.

كما أكد أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة فى مواجهة الظروف الطارئة، مشدداً على أنه جرى التأكد من توفر مصل العقرب في جميع المستشفيات والوحدات القروية.

انعدام الرؤية

من جانبه وجه محافظ أسوان أشرف عطية بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وببحيرة ناصر، إلى جانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية.

وذكرت المحافظة في بيان رسمي أن الرؤية انخفضت أمام حركة المركبات برياً والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً.

كذلك ناشد عطية المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، مشدداً أيضاً على أهمية التزام سائقي المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

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