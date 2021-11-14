بعد فراره إلى دبي.. استعادة مصري قتل سيدة وأحرق جثتها

بعد ارتكابه جريمة قتل وفراره إلى دبي، تمكنت السلطات المصرية من استعادة أحد مواطنيها والذي يحمل الجنسية الأسترالية وأودع السجن بأمر من النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وكشف الملابسات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعةَ أيام احتياطيًّا، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل سيدة داخل وحدة سكنية بحلوان، وإضرام النار بالوحدة. وجاء ذلك بعدما تمكنت من ملاحقته قضائيًّا عقب فراره خارج البلاد بأمر ضبط دولي أصدرته وجرى تنفيذه بإلقاء القبض عليه بإمارة دبي وتسليمه للسلطات المصرية.

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أشعل الحريق وفر هارباً

وكانت النيابة العامة قد أُبلغت في الرابع من شهر نوفمبر الجاري باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة حلوان. وأفاد مالكها بأن المتهم أخبره بتوجهه للوحدة يوم الحادث، ثم خلال تنظيف الوحدة بمعرفة شقيق مالكها عثر على جثمان المجني عليها، وهي مصرية تحمل الجنسية الأسترالية.

وأوضح أنها والمتهم كانا يقيمان بالشقة، وأن الأخير أبلغه يوم الواقعة باندلاع الحريق وتواجد المجني عليها داخل الوحدة. وقد أسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهم بقتله المجني عليها داخل الوحدة، ثم إضرامه النيران فيها وفراره.

إصابات وجروح

وبانتقال النيابة العامة لمعاينة الوحدة تبينت ما بها من آثار الحريق، وناظرت جثمان المجني عليها فيها، فشاهدت ما بها من إصابات وجروح. وخلال المعاينة عُثر على قارورة تحوي مادة معجلة للاشتعال وقطعة من القماش ملوثة بآثار دموية فتحفظت النيابة العامة عليهما لفحصهما.

وبمشاهدة النيابة العامة تسجيلات آلة مراقبة مثبتة بمحيط العقار محل الواقعة شاهدت دخول المتهم والمجني عليها إليه ثم خروج المتهم وحده خلال وقوع الحادث.

وبسؤال النيابة العامة شهودًا من الجيران بالعقار والعقارات الملاصقة له، تواترت أقوالهم على سماعهم استغاثات المتهم عقب اندلاع الحريق بالوحدة لعدم تمكنه آنذاك من فتح باب العقار، ثم اختفائه بعدَ إنقاذه، وأدلى مالك الوحدة وشقيقه بذات مضمون أقوالهما بالبلاغ مؤكدين أنَّ المتهم صديقُهما، ودائمُ التردد وصديقته -المجني عليها- على الوحدة للإقامة فيها منذ فترة.

مُلاحقته دولياً

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط المتهم عقب تحديد بياناته من مصلحة الأحوال المدنية وتبين مغادرته البلاد يومَ وقوع الحادث إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. فأصدرت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام أمرًا بإلقاء القبض عليه دوليًّا، وبالتنسيق بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (إنتربول القاهرة) والسلطات الإماراتية أُلقي القبض عليه في إمارة دبي، وسُلِّم مساء يوم الحادي عشر من الشهر الجاري للسلطات المصرية بميناء القاهرة الجويّ، حيث استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه فأقرَّ بارتكابه الواقعة وقتله المجني عليها داخل الوحدة على إثر مشادَّة بينهما، ثم إضرامه النار بها، وفراره عقب ذلك. وأجرى محاكاة لكيفية ارتكابه الواقعة خلال معاينة تصويرية باشرتها النيابة العامة.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.