مصر والإمارات تبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والسودان

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وبحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والسودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن اللقاء، الذي جرى على هامش منتدى "صير بني ياس" في الإمارات، تناول المستجدات على الساحة العربية، إضافة إلى "سبل تعزيز ركائز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتنامية التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي، وما يتطلبه ذلك من تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين".

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وجدد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من "دعم أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة والترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج".