.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عايدة رياض تهاجم كاهنا انتقد الاسلام: أنا مسيحية واحتفل بالمولد النبوي

  • الخط
الفنانة المصرية عايدة رياض والكاهن زكريا بطرس

عايدة رياض تهاجم كاهنا انتقد الاسلام: أنا مسيحية واحتفل بالمولد النبوي

نشرت الفنانة المصرية صورة للكاهن زكريا بطرس واضعة عليها علامة "إكس"

القاهرة - العربية نت 

نشر في: آخر تحديث:

هاجمت الفنانة المصرية عايدة رياض الكاهن زكريا بطرس بعد إثارة الأخير الجدل بشأن تصريحاته المسيئة للإسلام .

وعبر حسابها الرسمي على إنستغرام مساء الأحد نشرت الفنانة المصرية صورة للكاهن زكريا بطرس واضعة عليها علامة "إكس" وعلقت عليها قائلة: أرفض أي إساءة للدين الإسلامي فأنا احترمه جدا ولا يوجد شيء يمكن أن يفرق بيننا .

وأضافت: "أنا مسيحية واحتفل بالمولد النبوي مع جيراني دائما ..".

وكان الكاهن القبطي المصري المقيم في الخارج قد أدلى بتصريحات مسيئة للإسلام والرسول الكريم أثارت غضبًا عارما وطالبت عده جهات بمحاكمته.

وردت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية على تصريحات الكاهن في بيان رسمي مساء السبت أعلنت فيه انقطاع صلته بها منذ أكثر من 18 عامًا.

وأوضحت الكنيسة في بيانها أن زكريا بطرس كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم بريطانيا مضيفة أنه علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره.

بعد فراره إلى دبي.. استعادة مصري قتل سيدة وأحرق جثتها مصر بعد فراره إلى دبي.. استعادة مصري قتل سيدة وأحرق جثتها

وأشارت الكنيسة المصرية إلى أن الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب البابا شنوده الثالث في 11 يناير 2003، ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد.

وذكرت أنه بعد ذلك ذهب الكاهن إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق فيما حذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها، متابعة بالقول نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة! خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة!
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
الأكثر قراءة
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق
تحذير.. هذا أكثر طعام يرفع مستوى الكوليسترول الضار تحذير.. هذا أكثر طعام يرفع مستوى الكوليسترول الضار
دون حجاب وبعد سنوات غياب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي تتصدر الترند دون حجاب وبعد سنوات غياب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي تتصدر الترند
الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبة إيرانية الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبة إيرانية
تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع صلاح تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع صلاح "بأي ثمن"
قبل أن تذهب
روبوتات حشرات تستعد للسفر إلى الفضاء
روبوتات حشرات تستعد للسفر إلى الفضاء
اكتشف المزيد