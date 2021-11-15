قرارات مشددة وغرامات ضخمة لإلقاء القمامة بشوارع الغردقة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع "فيسبوك"، عن توقيع غرامة كبيرة تصل إلى مبلغ "20 ألف جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع بمدينة الغردقة، مشددا على أنه "لا تهاون في تطبيق الغرامة".

وأوضح المحافظ أنه كلف جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" بتوفير أكياس قمامة وتوزيعها مجاناً، كما وجه أيضاً بإلزام أصحاب المحلات، بتوفير حاويات خاصة أمام كل محل مع تحرير مخالفة عند المرور الدوري من قسمي البيئة بحي شمال أو حي جنوب في حالة عدم وجود الحاوية المخصصة للقمامة أمام المحل وإلزام المخالف بدفع الغرامة المقررة.

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وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه سيتم توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، طبقا للمادة 87 من القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشؤون البيئة وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذي تنص المادة (37 فقرة د ) منه على أنه "يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة، وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية".

تأتي هذه التعليمات في إطار تحقيق الردع العام والخاص، وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة الساحلية والتي تعد من أهم المدن السياحية في مصر.

واعتبر بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مبلغ الغرامة بأنه "كبير و مبالغ فيه"، فيما اعتبر آخرون أنه قرار هام جدا للمحافظة على جمال المدينة السياحية وردع كل المخالفين.