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مصر.. أب يقتل ابنه بطريقة مروعة بحجة تأديبه

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طفل متوفي - توضيحية

مصر.. أب يقتل ابنه بطريقة مروعة بحجة تأديبه

وعثر على جثة الطفل البالغ 8 سنوات الذي يدعى "بدر.أ.ح" وبه آثار تعذيب في مناطق مختلفة من الجسم

العربية.نت

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شهدت منطقة المرج بضواحي القاهرة جريمة مروعة ارتكبها أب بحق ابنه البالغ 8 أعوام، حيث لقي الطفل مصرعه نتيجة التعذيب على يد والده.

ولفظ الطفل الضحية أنفاسه الأخيرة من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد والده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، كما قررت ضبط وإحضار الأب المتهم.

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وعثر على جثة الطفل الذي يدعى «بدر.أ.ح»، وبه آثار تعذيب في مناطق مختلفة من الجسم، وكشفت التحريات عن أن والد المجني عليه «عامل» وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت أن المتهم كان دائما ما يعذب الطفل إلى أن توفي خلال ممارسة التعذيب بحقه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بأنه لم يقصد قتله، قائلا: «كنت بأدبه»، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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