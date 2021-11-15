مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك

جريمة في حق الطفولة والإنسانية شهدتها محافظة الجيزة، بقيام سيدة بعرض طفلة حديثة الولادة للبيع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتكشف التحقيقات أن صاحبة الإعلان هي والدة الطفلة.

في التفاصيل، رصدت الأجهزة الأمنية إعلاناً على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض طفلة للتبني من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبفحص الإعلان ورصده تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع النشر ومن قام به، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة، وتم ضبطها وإرسالها إلى قسم الشرطة لمواجهتها بجريمة الإتجار بالبشر.

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وأقرت والدة الطفلة أنها قامت بعرض ابنتها للبيع، نظراً لزواجها عرفياً وإنجابها هذه الطفلة التي لا يريد والدها الاعتراف بها، لذلك قررت بيعها على إحدى الصفحات تحت ستار التبني لكي تتخلص منها، من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.