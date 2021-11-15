.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر تشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

  • الخط
الكوني شكري
من المباحثات اليوم في القاهرة بين شكري والكوني
مصر وليبيا

مصر تشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

وزير خارجية مصر سامح شكري يشدد خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، التزام بلاده الكامل بتثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا، والمساهمة في تحقيق مُتطلبات التنمية الشاملة فيها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن تصريحات شكري جاءت خلال جلسة مباحثات عقدها مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الذي يزور القاهرة، حيث جرى بحث الأوضاع في ليبيا.

من المباحثات اليوم في القاهرة بين شكري والكوني
من المباحثات اليوم في القاهرة بين شكري والكوني
غلق مراكز انتخابية غرب ليبيا اعتراضاً على ترشح سيف الإسلام القذافي المغرب العربي الأزمة الليبية غلق مراكز انتخابية غرب ليبيا اعتراضاً على ترشح سيف الإسلام القذافي

وأضافت الوزارة أن شكري أكد للكوني على أن القاهرة "لن تألو جهداً في تلبية تطلعات الشعب الليبي المستحقة في دولة آمنة ومزدهرة، تلفظ كافة أشكال التواجد الأجنبي غير المشروع وتفرض سيادتها على سائر ترابها الوطني عبر مؤسسات وطنية ليبية متماسكة".

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الشهر القادم، باعتبار ذلك "خطوة مفصلية نحو استكمال خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وبما يحول دون إدخال ليبيا في دوائر مفرغة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي".

وأشار شكري أيضاً إلى حتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وفقاً لما نصت عليه المرجعيات الدولية ذات الصلة، باعتبار ذلك العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك
هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
3 توابل 3 توابل "تطيل العمر" وتحميك من أمراض خطيرة
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك
قبل أن تذهب
تقرير أميركي صادم عن أنشطة حزب الله في أميركا الجنوبية
تقرير أميركي صادم عن أنشطة حزب الله في أميركا الجنوبية
اكتشف المزيد