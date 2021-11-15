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أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر

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صورة للمتهم أثناء محاكمته
صورة للمتهم أثناء محاكمته

أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر

استدرج الداعية الطفلة بعد انصراف زملائها واعتدى عليها جنسياً عدة مرات

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر، اليوم الاثنين، بمعاقبة سليمان فايد سليمان محمد، داعية ديني وإمام مسجد، بتهمة هتك عرض طفلة، أثناء تحفيظها القرآن، داخل منزله بقرية منشأة البدوي بمركز طلخا، التابع لمحافظة الدقهلية.

وعاقبت المحكمة بإلزام الداعية بدفع غرامة قدرها 15 ألف جنيه، تعويضًا لأهل الطفلة، مع إلزامه بدفع أتعاب المحاماة. وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى بلاغاً من ربة منزل تبلغ من العمر 39 عاماً وتقيم في قرية منشأة البدوي التابعة لمدينة طلخا، تتهم فيه شيخ وداعية ديني باستدراج طفلتها "جنة"، البالغة من العمر 10 سنوات لمنزله والتعدي عليها جنسيا عقب انتهاء درس لتحفيظ القرآن وانصراف باقي الطلاب.

وأكدت الأم أن طفلتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم، إلا أنه استدرجها بعد انصراف باقي زملائها وتعدى عليها جنسياً عدة مرات، مضيفة أن الطفلة رفضت الذهاب مرة أخرى له، وبسؤالها اعترفت بما فعله معها الداعية وأعربت عن خشيتها من تكرار الواقعة مرة أخرى.

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هتك عرض الطفلة

وقالت الأم إن زوجها توفي من سنوات ووثقت في الداعية لتحفيظ طفلتها القرآن، لكنه خان الأمانة وهتك عرضها مستغلا صغر سنها. وفي التحقيقات نفى الداعية قيامه بهتك عرض الطفلة، لكن تقرير الطب الشرعي الذي طلبته النيابة كشف أنها تعرضت لهتك عرض، وأن هناك إصابات حديثة بالطفلة، مع وجود علامات تشير لإيلاج وهو ما يؤكد ثبوت التهمة وتورط الداعية في هتك عرض الطفلة.

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